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Закупівля зброї та боєприпасів. Як Нова Зеландія допомагатиме Україні в 2024 році

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закупівля зброї та боєприпасів. Як Нова Зеландія допомагатиме Україні в 2024 році
Вартість пакету допомоги становитиме $25,9 млн
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс: «Нова Зеландія залишається відданою підтримці України»

Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет допомоги для України на суму $25,9 млн. Про це повідомляє пресслужба уряду Нової Зеландії.

«Ця війна призвела до жахливих людських жертв, заподіяла величезні страждання і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Саме тому Нова Зеландія залишається відданою підтримці України. Ця підтримка в розмірі $25,9 млн збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж $100 млн», – заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Своєю чергою міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз зазначила, що протягом останніх двох років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка триватиме.

«Уряд з радістю повідомляє, що значуще, помітне і заслуговуюче на довіру розгортання кваліфікованого персоналу NZDF на підтримку України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців NZDF продовжуватимуть навчати українських солдатів, а також надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку», – додала вона.

Крім цього, сьогоднішній пакет заходів також включає:

  • $6,5 млн Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;
  • $7 млн у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни;
  • $3 млн США в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання тим українцям, що прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабної війни. 

Теги: Нова Зеландія

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