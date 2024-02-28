Британія виявила понад 200 компаній, які РФ залучає для обходу санкцій

Сотні компаній, проти яких не введені санкції, поставляють до РФ електронні компоненти для виробництва зброї

Для обходу санкцій РФ залучає офіцерів розвідки за кордоном та підкуповує іноземних громадян

Понад 200 західних та російських компаній залучені до незаконних схем РФ щодо уникнення санкцій та забезпечення прихованих поставок електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї. Про це сказав заступник директора британської організації Conflict Armament Research (CAR) Деміен Сплітерс під час слухань у Сенаті США, пише Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наразі ми в конфіденційному порядку визначили понад 200 компаній, проти яких не введені санкції, і які представляють інтерес. Половина з них не є російськими», – зауважив він.

Сплітерс підкреслив, що всі виявлені компанії пов’язані з придбанням або передачею напівпровідників для заводів російського ВПК. Дані збиралися під час досліджень сотень зразків озброєнь, які застосовувала країна-агресорка по Україні впродовж останніх двох років. Експерти задокументували більше 10 тис напівпровідників та ідентифікували понад 250 різновидів електронних елементів, вироблених на Заході.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джеймс Берн заявив під час слухань у Сенаті США, що Росія розширює мережі закупівлі в обхід санкцій електроніки та іншої продукції з метою виробництва зброї для війни в Україні. Для цього РФ активно залучає офіцерів розвідки за кордоном, а також підкуповує іноземних громадян.

«Кілька недавніх випадків у Північній Америці та Європі показують, що російські закупівельні мережі продовжують активність у наших країнах та в інших частинах світу», – зауважив експерт.

Під час нещодавнього розслідування RUSI спільно з голландськими та німецькими ЗМІ виявили мережі незаконних закупівель, що діяли в Німеччині, Литві й Гонконгу та забезпечували поставки до Росії.

«Іноді цими мережами керують навчені офіцери російської розвідки, а також люди, які працюють від їхнього імені. В інших випадках – це торгівля з чисто фінансовою мотивацією з боку людей, позбавлених сумління», – зазначив Берн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

РФ намагається отримати в обхід санкцій верстати, шарикопідшипники, вуглецеве волокно та полімери, а також датчики, камери, хімікати та багато інших видів товарів.

«У результаті ланцюги постачання для військових потреб РФ поширюються по всьому світу, часто беруть свій початок у країнах Північної Америки чи Європи та завершуються на військових заводах по всій Росії», – зауважив Берн.

Зазначається, що першу доповідь щодо обходу РФ санкцій RUSI оприлюднив у серпні 2022 року. У ньому були детально описали щонайменше 450 різних видів унікальних компонентів іноземного виробництва, які країна-агресорка незаконно отримувала для виробництва 27 різних видів зброї та військових систем. Більшість із компонентів виробляли американські компанії.

До слова, попередження Сполучених Штатів щодо санкцій проти фінансових установ суттєво змінило фінансові потоки між Росією та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Казахстан. Такі фіноперації уповільнилися. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє Reuters.

Наагадаємо, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт.