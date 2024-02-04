Українські військові просунулися біля Бахмута: оцінка ISW

3 лютого українські сили відбили російські атаки на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки)

Сили оборони просунулися на Бахмутському напрямку та утримують позиції на лівобережжі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

3 лютого позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Кремінна. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська поблизу Синьківки та озера Лиман; на південний схід від Куп'янська біля Іванівки, Крохмального, Табаївки, Новоселівського; на північний захід від Кремінної біля Тернів і Невського; на захід від Кремінної біля Ямполівки; і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Українські сили нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута. Опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією показують, як елементи 85-ї окремої моторизованої бригади російських загарбників завдають ударів по бійцях ЗСУ, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за попередніми оцінками ISW, була під контролем окупантів, що «свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі».

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Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російське військове командування перекидає резерви на Бахмутський напрямок для прориву українських рубежів оборони на захід від Бахмута в напрямку Часів Яр.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ нібито просунулися на схід від ресторану "Царська охота" (на південь від Авдіївки) і до 600 метрів біля Степового (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали біля Степового та в садівництві на північ від Авдіївки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського; та на південно-східній околиці Авдіївки.

3 лютого позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

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3 лютого в районі кордону Донецько-Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові дії.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки).

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ нібито незначно просунулися від Приютного до Новодарівки (обидва на південний захід від Великої Новосілки), хоча ISW не спостерігав візуальних доказів такого просування росіян.

3 лютого на заході Запорізької області тривали обмежені позиційні бойові дії. Українські та російські джерела повідомляли про бої поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Лугівського (на північний схід від Роботиного).

Російський «воєнкор» заявив, що українські сили інтенсивно використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) вздовж дороги Очеретувате-Пологи, яка проходить на південний схід від району Роботине, і що це перешкоджає руху росіян уздовж цього маршруту.

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Українські війська утримували позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в умовах продовження позиційних боїв у цьому районі 3 лютого.

Відомий російський «воєнкор» розповідав, що війська РФ намагаються проводити штурм у Кринках, оскільки ЗСУ повністю контролюють повітряний простір за допомогою безпілотників. Також блогер казав, що постійні тактичні передислокації та переміщення російських підрозділів поблизу Кринок сильно ускладнюють зв'язок між підрозділами, і що війська РФ здебільшого не розуміють намірів командування та їхніх завдань у цьому районі.

Раніше повідомлялося, що утримання українськими військовими позицій в Авдіївці, попри значні втрати, є вигідним для ЗСУ з огляду на співвідношення жертв серед українських захисників та російських окупантів.