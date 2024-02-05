Грошові перекази: Туреччина та Росія вигадують, як обійти санкції США

РФ та Туреччина обговорюють створення спеціального банку для грошових переказів

Створення турецько-російського банку обговорюють відомства обох країн для вирішення проблем із грошовими переказами, що виникли через санкційний тиск США. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на джерело в банківському секторі Туреччини. При цьому по суті поки що нічого не вирішено.

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«Варіант із створенням турецько-російського банку обговорюється, обговорювався і раніше. Це один із пунктів», – сказав співрозмовник.

Інформація про проблеми з опрацюванням платежів з'явилися у турецькому виданні Ekonomim. За даними видання газети, це пов'язано з обмеженнями, введеними проти Росії, а також з новим указом про вторинні санкції, підписаний президентом США Джо Байденом. Також джерела стверджували, що експортери з Туреччини почали частіше отримувати відмову від банків при спробі оформити грошовий переказ до Росії. При цьому уточнювалося, що проблеми почалися з 1 січня. Втім, росіяни і досі переконують у тому, що банки нібито працюють у колишньому режимі, жодних вказівок від урядових структур, які забороняють працювати з Росією, не надходило.

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Інформаційне агентство Bloomberg раніше повідомило про запровадження обмежень проти Росії з боку китайських банків. За його даними, санкції запровадили державні банки Китаю через погрози США. Експерти стверджують, що як мінімум дві китайські організації розпочали перевірку свого бізнесу в Росії.

Нагадаємо, російські компанії зіткнулися з проблемами в роботі з Туреччиною, яка стала одним із найбільших хабів щодо обходу санкцій і майже вдвічі збільшила постачання в РФ товарів – від фруктів та електроніки до одягу та автокомпонентів. З початку січня 2024 року турецькі банки блокують платежі з Росії. Потоки платежів за торговельні операції практично зупинилися, причому під удар потрапила торгівля в національних валютах: турецькі банки не беруть із Росії ні ліри, ні рублі.

Деякі банки почали анулювати раніше схвалені транзакції, посилаючись на те, що угоди стосуються заборонених товарів, розповідають і джерела Ekonomim. Платіжна блокада стала практично тотальною і торкнулася всіх галузей: банки блокують платежі з Росії турецьким хімічним компаніям, заводам автодеталей, виробникам одягу та взуття.

До слова, російські компанії зіткнулися із закриттям рахунків у турецьких банках, а фізичні особи, які бажають завести банківську картку, – з посиленням вимог, розповіли росЗМІ власники бізнесу, фінансові консультанти та представники ділових об'єднань.

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За словами власників рахунків у Туреччині всі розрахунки досі заморожені. При цьому, якщо раніше під обмеження потрапляли компанії, що перебувають під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.

Обмеження посилилися після указу президента США Джо Байдена від 22 грудня 2023 року. Він дозволяє американському мінфіну вводити заходи проти іноземних банків, які допомагають проводити угоди підсанкціонним особам із Росії або сприяють постачанню певних матеріалів та обладнання російському військово-промисловому комплексу.