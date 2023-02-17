Росія у прольоті: США прагне стати основним постачальником літаків до Індії

Індія хоче модернізувати свій застарілий авіапарк літаків ще радянського періоду, а США готові у цьому допомогти

США цього тижня вперше привезли до Індії свої найсучасніші винищувачі F-35. Таким чином Вашингтон хоче переконати Делі не купувати авіацію у Росії, як це було раніше. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Делегація США на авіашоу Aero India стала однією з найбільших. Крім F-35, Штати також привезли винищувачі F-16 і Super Hornet, і бомбардувальник B-1B.

Натомість Росія, найбільший постачальник зброї для Індії з часів Радянського Союзу, мала номінальну присутність. Її держекспортер зброї «Рособоронекспорт» мав спільний стенд з United Aircraft і «Алмаз-Антей», демонструючи міні-моделі літаків, вантажівок, радарів і танків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Індія хоче модернізувати свій застарілий авіапарк літаків ще радянського періоду і звертається по авіацію до Росії. Але також в Індії занепокоєні затримкою поставок через війну в Україні. Також на Індію тисне Захід із проханням якомога швидше дистанціюватися від Росії.

Американські виробники вже вступили в конкуренцію за право постачати літаки для нового авіаносця Військово-морських сил Індії. За даними джерел видання у Повітряних силах Індії, закупівля F-35 наразі не розглядається, але їхня поява на авіашоу свідчить про зростання стратегічної співпраці між США та Індією.

За словами Ангада Сінгха, незалежного аналітика з питань оборони, це була «не рекламна пропозиція», а скоріше сигнал про важливість двосторонніх оборонних відносин в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Навіть якщо продаж зброї не є наріжним каменем відносин, між Індією та США існує співпраця та співпраця на військовому рівні», – додав він. Сполучені Штати ретельно обирають, яким країнам вони дозволяють купувати F-35. Коли його запитали, чи буде він запропонований Індії, аташе з питань оборони посольства США в Індії контр-адмірал Майкл Л. Бейкер, сказав, що Делі перебуває на «дуже ранній стадії» розгляду питання про те, чи хочуть там купувати літак.