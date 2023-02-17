Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія у прольоті: США прагне стати основним постачальником літаків до Індії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія у прольоті: США прагне стати основним постачальником літаків до Індії
США хочуть працювати із Індією у авіаційній галузі
фото:www.nbcnews.com

Індія хоче модернізувати свій застарілий авіапарк літаків ще радянського періоду, а США готові у цьому допомогти

США цього тижня вперше привезли до Індії свої найсучасніші винищувачі F-35. Таким чином Вашингтон хоче переконати Делі не купувати авіацію у Росії, як це було раніше. Про це пише Reuters.

Делегація США на авіашоу Aero India стала однією з найбільших. Крім F-35, Штати також привезли винищувачі F-16 і Super Hornet, і бомбардувальник B-1B.

Натомість Росія, найбільший постачальник зброї для Індії з часів Радянського Союзу, мала номінальну присутність. Її держекспортер зброї «Рособоронекспорт» мав спільний стенд з United Aircraft і «Алмаз-Антей», демонструючи міні-моделі літаків, вантажівок, радарів і танків.

Індія хоче модернізувати свій застарілий авіапарк  літаків ще радянського періоду і звертається по авіацію до Росії. Але також в Індії занепокоєні затримкою поставок через війну в Україні. Також на Індію тисне Захід із проханням якомога швидше дистанціюватися від Росії.

Американські виробники вже вступили в конкуренцію за право постачати літаки для нового авіаносця Військово-морських сил Індії. За даними джерел видання у Повітряних силах Індії, закупівля F-35 наразі не розглядається, але їхня поява на авіашоу свідчить про зростання стратегічної співпраці між США та Індією.

За словами Ангада Сінгха, незалежного аналітика з питань оборони, це була «не рекламна пропозиція», а скоріше сигнал про важливість двосторонніх оборонних відносин в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Навіть якщо продаж зброї не є наріжним каменем відносин, між Індією та США існує співпраця та співпраця на військовому рівні», – додав він. Сполучені Штати ретельно обирають, яким країнам вони дозволяють купувати F-35. Коли його запитали, чи буде він запропонований Індії, аташе з питань оборони посольства США в Індії контр-адмірал Майкл Л. Бейкер, сказав, що Делі перебуває на «дуже ранній стадії» розгляду питання про те, чи хочуть там купувати літак. 

Читайте також: 

США «дали добро» на удари українців по російських об'єктах у Криму

США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів

Теги: винищувач Індія Вашингтон літак авіашоу росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На аеродром «Осівці» прибули чотири вертольоти Мі-24
РФ перекинула до кордону Білорусі з Україною бойові вертольоти (мапа)
20 сiчня, 08:23
ЗРК Patriot вирушать до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною
Німеччина почала розгортання ЗРК Patriot у Польщі
23 сiчня, 20:01
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
25 сiчня, 07:24
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
Окупанти запускали по Україні «Кинджали». Залужний відзвітував про збиті ракети
26 сiчня, 13:14
В’ятрович: Я намагався розповісти журналісту Le Monde про Бандеру як особистість в історії
В’ятрович: публікації про Бандеру в західних ЗМІ повторюють ключові тези російської пропаганди
27 сiчня, 17:34
Армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці
Важка доба на Донеччині та Харківщина під обстрілами: яка ситуація в регіонах
29 сiчня, 12:13
На скільки часу вистачить «вагнерівців»: аналітики спрогнозували долю Пригожина
На скільки часу вистачить «вагнерівців»: аналітики спрогнозували долю Пригожина
30 сiчня, 16:53
Анна Рівіна чекає на депортацію із Тбілісі
Грузія депортувала російську «іноагентку»
13 лютого, 07:34
Росія несе величезні втрати на полі бою
Росія втрачає 2000 солдатів за незначні метри просування вперед – розвідка НАТО
Вчора, 18:21

Економіка

Росія у прольоті: США прагне стати основним постачальником літаків до Індії
Росія у прольоті: США прагне стати основним постачальником літаків до Індії
Кінець металургії? Найбільше підприємство Росії масово розпродає активи
Кінець металургії? Найбільше підприємство Росії масово розпродає активи
Скільки коштів Росія втратить через війну та санкції: прогноз Bloomberg
Скільки коштів Росія втратить через війну та санкції: прогноз Bloomberg
«Ашан» безкоштовно постачав товари армії РФ: деталі скандалу
«Ашан» безкоштовно постачав товари армії РФ: деталі скандалу
У рамках санкцій: ЄС хоче змусити банки надавати інформацію про активи РФ
У рамках санкцій: ЄС хоче змусити банки надавати інформацію про активи РФ
Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального
Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
40K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
16K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
8531
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
7160
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
6259
Поховали Путіна у секс-шопі: росіянка здійняла ґвалт (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Сьогодні, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту