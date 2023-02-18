Президентка Санду назвала державу-гаранта безпеки Молдови

Росія веде гібридну війну проти Молдови, заявила очільниця країни

Президентка Молдови Майя Санду на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Україна стримує російську армію на відстані від Молдови, тому загроза вторгнення поки що не неминуча», – цитує нардеп президентку Молдови у своєму Telegram.

Раніше Санду на пресконференції про безпеку країни заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії, напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

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Вона запевнила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням цим провокацій і тримають ситуацію під контролем.

Як повідомлялося, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду. Про це президент Володимир Зеленський розповів на саміті ЄС в Брюсселі.

Раніше Санду повідомила, що вторгнення Росії в Україну змушує Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого Конституцією нейтрального статусу і приєднатися до «ширшого альянсу».

Нагадаємо, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних».