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Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму – Герус

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зелена енергетика може допомогти відновити експорт струму – Герус
Андрій Герус
фото з відкритих джерел

Надзвичайно актуальним питанням для країни стає впровадження акумуляторів та накопичувачів

Збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС, заявив голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус.

Він зазначив, що в енергосистемі України майже тиждень відсутній дефіцит електроенергії.

«Вже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії «зливати в землю» (обмежувати СЕС) або дозволити експорт електроенергії у денні години. Із збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит», – заявив Герус.

За його словами, 12 лютого в енергосистемі вже навіть виник суттєвий профіцит електроенергії і вперше у цьому році було застосоване обмеження генерації сонячних електростанцій.

Також Герус зазначив, що надзвичайно актуальним питанням для країни стає впровадження акумуляторів та накопичувачів (energy storage), щоб накопичувати електроенергію вдень і видавати її у мережу ввечері.

Як повідомлялося, у липні-вересні 2022 року Україна здійснювала експорт електроенергії в Румунію та Словаччину і заробила на цьому майже 5 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має спроможності стати «зеленим» енергетичним хабом для Європи, який замінить брудні енергетичні ресурси росії. При цьому держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

Теги: енергетика експорт Володимир Зеленський Україна Андрій Герус

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