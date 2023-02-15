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Російська влада збирається «інтегрувати» окуповані українські території: скликає засідання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська влада збирається «інтегрувати» окуповані українські території: скликає засідання
Нові закони росіяни збираються ухвалити до 1 березня
фото з відкритих джерел

22 лютого Рада Федерації Росії та Державна Дума зберуться на позапланове засідання

Рада Федерації Росії та Державна Дума скликають позапланове засідання напередодні повномасштабного вторгнення 22 лютого. На ньому планується розгляд законів про «інтеграцію» до російського правового поля тимчасово окупованих українських територій. Про це заявив голова комітету Ради Федерації з питань регламенту В’ячеслав Тимченко, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

За його словами, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня.

«Рада Федерації на позаплановому засіданні 22 лютого планує розглянути закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ у правове поле Росії, які мають бути ухвалені до 1 березня», – заявив Тимченко.

Нагадаємо, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно у громадян РФ, які виїхали за кордон і відзначилися образливими заявами на адресу Росії та її військовослужбовців.

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Теги: Державна Дума кордон майно влада росія окупація

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