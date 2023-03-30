Окупанти запустили «Шахеди». У Києві оголошена повітряна тривога

Росіяни запустили дрони з північного напрямку

Моніторингові пабліки України повідомляють про загрозу пуску БпЛА з північного напрямку. Попередньо було проведено запуск БпЛА типу Shahed-136.

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Тим часом повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях, а також в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.