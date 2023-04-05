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Судова справа Трампа і висока загроза ракетних атак: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Судова справа Трампа і висока загроза ракетних атак: головне за ніч
Трампу висунуто 34 звинувачення
фото: Reuters

Дональду Трампу офіційно висунуто кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці

На засіданні 4 квітня у суді Нью-Йорка журі присяжних визнало експрезидента США Дональда Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. Усього йому висунуто 34 звинувачення. Тим часом Росія збільшила корабельне угруповання ворога в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв. Оперативне командування «Південь» попередило про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. Крім того, окупанти вкотре обстріляли Донеччину, є загиблі та поранені. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 5 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Судова справа Трампа

4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його було заарештовано. Після зачитування обвинувачень він не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду.

На засіданні журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. Усього Трампу висунуто 34 звинувачення. Зокрема, він обвинувачується у фальсифікації ділової документації. Також Трамп та пов’язані з ним особи підозрюються у використанні популярних у колах шоубізнеса схем викупу прав на потенційно шкідливу інформацію для того, аби вона так і не була оприлюднена.

Пізніше Трамп повідомив, що на тлі пред'явлених йому звинувачень він виступить із заявою у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді.

Висока загроза ракетних атак

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося до 15 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв. Окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

При максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет, тож українців учергове закликали відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Обстріл Донеччини

У вівторок, 4 квітня, окупанти вдарили по населених пунктах на півночі Донецької області ракетами, артилерією та реактивними системами залпового вогню «Град». Унаслідок обстрілів загинули шестеро осіб, ще семеро зазнали поранень.

Ердоган закликав до реформи Радбезу ООН

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що комплексна реформа Ради безпеки ООН є нагальною потребою.

Він наголосив, що сучасний світовий порядок, за яким лише п’ять країн мають великий вплив, є недієздатним. Політик закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.

Президент Туреччини також висловив надію на встановлення «справедливого миру» щодо війни Росії проти України.

Причина ядерних погроз Кремля

Кремль намагається використати ядерні погрози, щоб стримати передачу Заходом військової допомоги Києву напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики впевнені, що попри погрози, ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.

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Теги: арешт суд ядерна зброя Дональд Трамп окупанти росія

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