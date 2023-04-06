Три держави проти «дорожньої карти» вступу України в НАТО – Financial Times
Між міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні
Не всі Західні партнери України підтримують рішення запропонувати Києву тісніші зв'язки з НАТО. Про це пише Financial Times.
За інформацією видання, США разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі «дорожню карту» для членства в НАТО.
Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ із пропозиціями, в якому виклав «практичні й політичні» пропозиції для Києва. Серед них – пропозиція щодо нової декларації про відносини України з НАТО, яка б ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна «одного дня» стане членом Альянсу.
Джерела FT розповіли, що цього тижня між міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні в оновленій декларації.
Тоді як усі члени Альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватися всерйоз, поки в Україні триває війна, зросла кількість прихильників ідеї запропонувати Україні «політичний шлях» до членства на саміті у Вільнюсі, що «посилило б» відносини НАТО й Києва. Однак, за даними співрозмовників Financial Times, США, а також Німеччина й Угорщина виступають проти цієї пропозиції.
«У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, щоб закрити ці розбіжності й сформулювати політичний результат», – сказав один із них. «Дорога (до саміту у Вільнюсі – ред.) усе ще дуже терниста», – додало інше джерело.
Нагадуємо, 4 березня у Брюсселі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО. На порядку денному – підтримка України в її протистоянні російській агресії, а також наближення до членства в альянсі.
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