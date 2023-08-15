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Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
Росіяни не задоволені стрімким падінням рубля
фото: скріншот з відео

У російському місті Сургут оригінально відреагували на чергове падіння рубля

У Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув 100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

Відтак у російському місті Сургут оригінально відреагували на чергове падіння рубля, і диктатору Володимиру Путіну вирішили відкрито висловити, що про нього думають. На будівлі одного з інформагентств у місті зламали рядок, що біжить. Тепер на ній транслюється наступна фраза «100 рублів за долар. Ти а** ел. Путін х**ло і злодій». Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії проведе позачергову нараду через різке падіння рубля, який досяг рівня 101 рубль за долар

До слова, російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.

Теги: росія курс валют путін гроші росіяни

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