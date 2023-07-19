Окупанти активізували вивезення до РФ награбованого українського зерна

Окупанти вивозять зерно врожаю цього року до своїх портів

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 липня.

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«Так, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області російські окупанти з 10 липня активізували використання порту для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня Кремль заявив, що припиняє зернову угоду.

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Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки.