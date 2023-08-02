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«Ще здатен спускатися трапом літака»: гуморист хотів похвалити Путіна, але осоромився

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ще здатен спускатися трапом літака»: гуморист хотів похвалити Путіна, але осоромився
Російський гуморист Винокур смішно похвалив здоров'я Володимира Путіна
скріншот з відео

Володимир Винокур похвалив диктатора Путіна за те, що він зміг «всіх впізнати» для того, щоб привітатися

Російський гуморист Володимир Винокур отримав державну нагороду з рук диктатора Путіна та вирішив його похвалити, проте смішно осоромився. Курйозний момент опублікували російські ЗМІ.

Прийнявши нагороду з рук Путіна, Винокур заявив, що радий бачити російського диктатора у «хорошій фізичній формі».

«Ви всі знаєте, яке навантаження на нашому президенті, але він фізично розвинений, спортивний… загалом, я з радістю побачив вас на коні і як ви підіймаєтесь по трапу літака, тому що є деякі державні лідери, які ні по трапу піднятися не можуть, ні привітатися не знають з ким, а ви сьогодні всіх упізнали», – заявив Винокур.

Незрозуміло, чи хотів Винокур натякнути на вік диктатора або можливі хвороби, які він має, проте Путін ніяк не відреагував, лише переступав з місця на місце. Потім Винокур побажав Путіну «довго жити», що ще іронічніше, враховуючи те, що раніше він зробив диктатору комплімент із певним підтекстом.

Нагадаємо, що Путін похвалився, чому не має проблем зі здоров'ям. Російський диктатор вкотре підкресив, що у нього немає ніяких складнощів зі здоров'ям, тому що просто проходить медичні обстеження.

Зазначимо, голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

Теги: росія путін

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