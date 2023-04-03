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Вибух у Санкт-Петербурзі: Зеленський прокоментував убивство пропагандиста Татарського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Санкт-Петербурзі: Зеленський прокоментував убивство пропагандиста Татарського
Зеленський розповів, що думає про вбивство Татарського
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві»

Вибухом у кафе в Санкт-Петербурга та загибеллю колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського має перейматися Росія. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час поїздки до Ягідного Чернігівської області, пише «Укрінформ».

«Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

За даними російських ЗМІ, вибух стався в кафе «Стріт-бар, де відбувався «творчий вечір» Татарського. Бомбу на зустріч із «воєнним кореспондентом» пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Татарському. Співробітники слідчого комітету РФ заявили про затримання Дар'ї Трепової, яку підозрюють у причетності до вибуху в кафе у Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Теги: пропагандист президент Володимир Зеленський вбивство росія

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