Вибух у Санкт-Петербурзі: Зеленський прокоментував убивство пропагандиста Татарського

Володимир Зеленський: «Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві»

Вибухом у кафе в Санкт-Петербурга та загибеллю колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського має перейматися Росія. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час поїздки до Ягідного Чернігівської області, пише «Укрінформ».

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«Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

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За даними російських ЗМІ, вибух стався в кафе «Стріт-бар, де відбувався «творчий вечір» Татарського. Бомбу на зустріч із «воєнним кореспондентом» пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Татарському. Співробітники слідчого комітету РФ заявили про затримання Дар'ї Трепової, яку підозрюють у причетності до вибуху в кафе у Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.