«Навіть країни СНД тепер небезпечні для Путіна». Чиновники бояться за долю диктатора

Високопосадовці в Кремлі виявилися не готовими до рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі видати ордер на арешт Володимира Путіна було сприйнято Кремлем як «найнесподіваніший крок» Заходу, стверджують джерела російського медіа «Медуза», близькі до адміністрації президента Росії.

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Кремль у 2023 році збирався просувати образ Путіна (у тому числі для внутрішньоросійської аудиторії – напередодні президентських виборів, які відбудуться в 2024 році) як «борця із Заходом», «захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення» та «одного з головних лідерів багатополярного світу». Співрозмовники видання зазначають, що для цього потрібні закордонні поїздки, в яких Путін тепер обмежений через рішення МКС.

Теоретично президента-терориста РФ можуть затримати за гаазьким ордером у 123 країнах. Джерела, близькі до Кремля, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна «забезпечити безпеку» російського диктатора в нових умовах.

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«Навіть СНД перестає бути безпечним простором для Путіна», – констатував співрозмовник видання (серед країн, які ратифікували Римський статут МКС, є, наприклад, Таджикистан).

При цьому той самий співрозмовник додав: у Кремлі сумніваються, що хтось із країн, які раніше входили до складу СРСР, може зважитися на арешт Путіна, але «десяті, соті частки відсотка імовірності цього завжди є». Саме затримання Путіна джерела «Медузи» вважають «неможливим» саме тому, що російський диктатор просто не поїде в країну, де є хоча б мінімальний ризик бути заарештованим.

Складнощі із закордонними візитами вже почалися: у серпні 2023 року в ПАР має відбутися черговий саміт країн БРІКС; але влада країни вже 20 березня заявила, що «прийняла до відома» ордер МКС.

При цьому речник президента Дмитро Пєсков стверджує, що в Кремлі ставляться до рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі «спокійно» і «продовжують працювати». Спікер Держдуми В'ячеслав Володін назвав ордер «агресією проти Росії», а Слідчий комітет Росії почав кримінальну справу проти суддів в Гаазі, які видали ордер на арешт.

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Зазначимо, Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними. Аиданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.