Путін хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі. Польща відреагувала

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна вважає, що Путін створює ризики з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї

У МЗС Польщі назвали намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі кроком до подальшого втягування Мінська у військову машину РФ. Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у коментарі RMF 24.

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«Ми вважаємо, що рішення Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю та засоби її доставки в Білорусі ще більше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі в гвинтики російської військової машини», – сказав речник польського дипвідомства.

Він додав, що це також створює ризики з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї.

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«Дії Росії підтверджують легітимність і важливість політики стримування НАТО, в якій Польща бере участь», – підкреслив Ясіна.

Він також утримався від відповіді на питання про те, чи розгляне Польща можливість приєднання до програми НАТО з розподілу тактичної ядерної зброї.

«Польща робить все, щоб забезпечити свою безпеку, але такі заяви не будуть звучати з вуст прессекретаря», – відповів Ясіна.

25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

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Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.

Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброю в Білорусі.