Ірландія розслідує, як деталі її виробництва опинилися у збитому в Україні дроні

Лео Варадкар: «Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції»

Влада Ірландії розслідує факт потрапляння деталей ірландського виробництва в дрон-камікадзе Shahed, яким Росія атакувала Миколаїв вночі 18 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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«Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося», – зазначив Варадкар.

Прем'єр наголосив, що попри військову нейтральність, Ірландія не є нейтральною політично і повністю підтримує Україну в боротьбі за незалежність і відновлення території.

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Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві Варадкар наголосив, що Росія зараз намагається зламати рішучість українського народу, але це неможливо. «Сьогоднішнє відвідування місць звірств і моя зустріч тут, у Києві, підтвердили мені, що Росія не досягне успіху, і не можна допустити, щоб Росія досягла успіху», – зазначив глава ірландського уряду.

До відома, вночі 18 липня Росія атакувала Миколаїв іранськими дронами Shahed, які складаються з іноземних комплектуючих. Зокрема, в безпілотнику був виявлений іноземний карбюратор ірландського виробництва.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який сьогодні прибув із робочим візитом до України.