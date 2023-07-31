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Грузини вийшли на протест проти туристів із Росії: є затримані (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Грузини вийшли на протест проти туристів із Росії: є затримані (відео)
Протест у Батумі
фото: newsgeorgia.ge

Жителі Батумі не в захваті від навали російських відпочивальників

У порту грузинського Батумі вночі пройшла акція протесту проти прибуття з Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з росіянами. Поліція затримала декількох протестувальників. Про це повідомило грузинське видання «Батумелебі».

За інформацією журналістів, на мітингу правоохоронці затримали двох демонстрантів.

Відомо, що акція протесту розпочалася опівночі 31 липня у Батумській гавані. Поліція не пускала на місце учасників протесту, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії, через «міркування безпеки».

Учасники протесту намагалися прорвати поліцейські загородження та проникнути на територію порту.

Журналісти оприлюднили відео затримання демонстрантів.

Нагадаємо, вранці у четвер, 27 липня, до грузинського порту Батумі із російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи: у зв'язку з цим опозиційні партії Грузії влаштували протест.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією, в той час, як президент країни-агресорки РФ Володимир Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

Раніше Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Теги: Грузія протест росія

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