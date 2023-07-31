Грузини вийшли на протест проти туристів із Росії: є затримані (відео)

Жителі Батумі не в захваті від навали російських відпочивальників

У порту грузинського Батумі вночі пройшла акція протесту проти прибуття з Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з росіянами. Поліція затримала декількох протестувальників. Про це повідомило грузинське видання «Батумелебі».

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За інформацією журналістів, на мітингу правоохоронці затримали двох демонстрантів.

Відомо, що акція протесту розпочалася опівночі 31 липня у Батумській гавані. Поліція не пускала на місце учасників протесту, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії, через «міркування безпеки».

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Учасники протесту намагалися прорвати поліцейські загородження та проникнути на територію порту.

Журналісти оприлюднили відео затримання демонстрантів.

Нагадаємо, вранці у четвер, 27 липня, до грузинського порту Батумі із російського Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи: у зв'язку з цим опозиційні партії Грузії влаштували протест.

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До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією, в той час, як президент країни-агресорки РФ Володимир Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

Раніше Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.