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Вибух на Кримському мосту. Окупанти закликають відібрати два українських міста

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибух на Кримському мосту. Окупанти закликають відібрати два українських міста
Російський політик Володимир Джабаров мріє, що Одеса та Миколаїв «знову стануть російськими регіонами»
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть захопити Одесу та Миколаїв, щоб унеможливити удари по Криму

Після того, як 17 липня впав проліт Кримського мосту, російські політики впали в істерику та взялися закликати захопити українські міста. Сенатор Володимир Джабаров наголосив, що Росії потрібно захопити Одесу та Миколаїв. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами», – заявив Джабаров.  
Сенатор Андрій Клішас у свою чергу заявив, що «денацифікація та демілітаризація України – дуже актуальні завдання».

«Ми розумітимемо, що ці завдання виконані, коли такі акції стануть для залишків української держави неможливі», – заявив російський парламентар.

Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.

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Теги: росія війна Кримський міст

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