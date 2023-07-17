Вибух на Кримському мосту. Окупанти закликають відібрати два українських міста

Росіяни хочуть захопити Одесу та Миколаїв, щоб унеможливити удари по Криму

Після того, як 17 липня впав проліт Кримського мосту, російські політики впали в істерику та взялися закликати захопити українські міста. Сенатор Володимир Джабаров наголосив, що Росії потрібно захопити Одесу та Миколаїв. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами», – заявив Джабаров.

Сенатор Андрій Клішас у свою чергу заявив, що «денацифікація та демілітаризація України – дуже актуальні завдання».

«Ми розумітимемо, що ці завдання виконані, коли такі акції стануть для залишків української держави неможливі», – заявив російський парламентар.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.