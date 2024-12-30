Російський рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку

Курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів

Російський рубль ослаб, досягнувши на початку торгів позначки 111,7566 за долар

Курс долара на міжнародному валютному ринку піднявся вище 111 руб. Про це стало відомо з даних Investing. com.

Курс долара на міжнародному валютному ринку піднявся вище 111 руб. інфографіка Investing. com

Нагадаємо, рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».Наприкінці листопада за кілька днів вартість долара в Росії зросла більш ніж на 10 рублів. Владислав Іноземцев зазначає, що санкції проти «Газпромбанку» є лише однією із причин. За його словами, основна полягає в тому, що в Росії прискорюється інфляція, і вона вища, ніж офіційно стверджується.

Іноземцев вважає, що рубль продовжить падати та на кінець 2025 року буде 130-135 рублів за $1. За його словами, в короткостроковій перспективі грошова одиниця залишатиметься відносно стабільною через побоювання уряду. Влада, як зазначає економіст, планує викинути на ринок додаткові обсяги доларів і бюрократичними методами регулювати курс валюти.