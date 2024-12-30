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Російський рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку
Курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів
фото ua.depositphotos.com

Російський рубль ослаб, досягнувши на початку торгів позначки 111,7566 за долар

Курс долара на міжнародному валютному ринку піднявся вище 111 руб. Про це стало відомо з даних Investing. com. 

Курс долара на міжнародному валютному ринку піднявся вище 111 руб.
Курс долара на міжнародному валютному ринку піднявся вище 111 руб.
інфографіка Investing. com

Нагадаємо, рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».Наприкінці листопада за кілька днів вартість долара в Росії зросла більш ніж на 10 рублів. Владислав Іноземцев зазначає, що санкції проти «Газпромбанку» є лише однією із причин. За його словами, основна полягає в тому, що в Росії прискорюється інфляція, і вона вища, ніж офіційно стверджується.

Іноземцев вважає, що рубль продовжить падати та на кінець 2025 року буде 130-135 рублів за $1. За його словами, в короткостроковій перспективі грошова одиниця залишатиметься відносно стабільною через побоювання уряду. Влада, як зазначає економіст, планує викинути на ринок додаткові обсяги доларів і бюрократичними методами регулювати курс валюти.

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Теги: інфляція курс валют санкції ринок влада росія

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