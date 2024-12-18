Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро
У Німеччині на аукціоні можна купити закинутий бункер
фото: Bild

Знесення старого бункера може коштувати новому власнику 620 тисяч євро.

Бомбосховище часів Другої світової війни виставлено на аукціон у німецькому місті Хамм зі стартовою ціною лише 1 євро. Проте знесення цієї споруди може коштувати новому власнику 620 тисяч євро. Про це пише німецьке видання Bild.

Це триповерхова залізобетонна будівля з масивними стінами, яка не має вікон та системи опалення. Площа приміщення складає 915 кв. Планування максимально просте, і на кожному поверсі розташовано один санвузл з трьома унітазами. Бункер розташований у житловому районі міста.

5 фото
На весь екран

 «Близько 70 років будівля була порожньою, а тепер виставлена ​​на аукціон федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Стартова ціна – один євро. Йдеться про історичне бомбосховище часів Другої світової війни», – йдеться у публікації видання Bild.

Зовні будівля виглядає запущеною: видно іржаві металеві штирі, навколо розкидане сміття, стіни вкриті графіті. У одній з кімнат багато сухих гілок – їх принесли птахи, що облаштувались у вентиляційних отворах.

За словами експерта, витрати на знесення бункера становитимуть близько 620 тис. євро, що пояснює символічну початкову вартість на аукціоні. Подати заявку на придбання об'єкта можна до 21 лютого до районного суду. Попередній власник придбав будинок у 2004 році, але втратив його через борги, адже не сплачував податки на власність.

Бункер був збудований у 1941 році. У статті не уточнюється, хто саме займався його зведенням, проте відомо, що більшість подібних споруд у Німеччині «збудовані викраденими на примусові роботи». Під час повітряної тривоги 25 жовтня 1944 року біля бункера почалася паніка, внаслідок чого біля входу загинуло кілька людей.

Теги: Німеччина гроші аукціон влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини пояснив, нащо він недавно телефонував російському диктатору
Шольц відправив Путіну послання з Києва
2 грудня, 18:47
Іспанія змінює політику щодо міграції
Іспанія має намір легалізувати по 300 тисяч мігрантів щороку
20 листопада, 07:27
На заводах Bosch буде менше працівників
Менше роботи та грошей: компанія Bosch ошелешила працівників
22 листопада, 08:36
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
25 листопада, 23:20
Путін всіляко хоче переконати Токаєва в необхідності співпрацювати з Росією в умовах санкцій Заходу
Путін під час війни з Україною готує казахам союз
27 листопада, 09:47
У листопаді російський міністр фінансів Антон Силуанов говорив, що послаблення рубля сприяє експорту
Російський рубль падає швидше, ніж у березні 2022 року
27 листопада, 16:48
Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом
Скільки грошей переказують українці з Польщі: офіційні дані
10 грудня, 10:11
Економіка ФРН пасе задніх
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
16 грудня, 08:46
Напад вдалося зупинити лише після прибуття інших екстрених служб
У Берліні ультраправі молодики побили членів партії Шольца
16 грудня, 02:13

Економіка

У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро
У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро
У Керченській протоці затонули російські танкери: уряд оцінив збитки для Чорного моря
У Керченській протоці затонули російські танкери: уряд оцінив збитки для Чорного моря
Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times
Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times
Акції «Газпрому» рекордно обвалилися
Акції «Газпрому» рекордно обвалилися
Європa почалa оцінювати наслідки конфіскації активів Росії – Bloomberg
Європa почалa оцінювати наслідки конфіскації активів Росії – Bloomberg
НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні – Reuters
НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
97K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
29K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
19K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
18K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua