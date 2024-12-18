У Німеччині можна купити бункер часів Другої світової війни за один євро

Знесення старого бункера може коштувати новому власнику 620 тисяч євро.

Бомбосховище часів Другої світової війни виставлено на аукціон у німецькому місті Хамм зі стартовою ціною лише 1 євро. Проте знесення цієї споруди може коштувати новому власнику 620 тисяч євро. Про це пише німецьке видання Bild.

Це триповерхова залізобетонна будівля з масивними стінами, яка не має вікон та системи опалення. Площа приміщення складає 915 кв. Планування максимально просте, і на кожному поверсі розташовано один санвузл з трьома унітазами. Бункер розташований у житловому районі міста.

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«Близько 70 років будівля була порожньою, а тепер виставлена ​​на аукціон федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Стартова ціна – один євро. Йдеться про історичне бомбосховище часів Другої світової війни», – йдеться у публікації видання Bild.

Зовні будівля виглядає запущеною: видно іржаві металеві штирі, навколо розкидане сміття, стіни вкриті графіті. У одній з кімнат багато сухих гілок – їх принесли птахи, що облаштувались у вентиляційних отворах.

За словами експерта, витрати на знесення бункера становитимуть близько 620 тис. євро, що пояснює символічну початкову вартість на аукціоні. Подати заявку на придбання об'єкта можна до 21 лютого до районного суду. Попередній власник придбав будинок у 2004 році, але втратив його через борги, адже не сплачував податки на власність.

Бункер був збудований у 1941 році. У статті не уточнюється, хто саме займався його зведенням, проте відомо, що більшість подібних споруд у Німеччині «збудовані викраденими на примусові роботи». Під час повітряної тривоги 25 жовтня 1944 року біля бункера почалася паніка, внаслідок чого біля входу загинуло кілька людей.