Верховна Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто

Закон пропонує суб’єктам господарювання реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в сервісні центри

Верховна Рада у вівторок, 17 грудня, ухвалила в другому читанні й у цілому законопроєкт №9083, який має на меті спростити процедуру торгівлі вживаними автомобілями. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з «Голосу».

Ухвалений закон звільняє дилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов'язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого споживача.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вказав, що вимога додаткової реєстрації авто на посередника «з купою непотрібних довідок» є архаїзмом і перешкодою для роботи білого бізнесу.

«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу – стане запорукою для виведення з «тіні» ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», – сказав він.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що ринок вживаних автомобілів в Україні значно більший за ринок нових авто. У 2021 році було зареєстровано близько 100 тис. нових автомобілів та 1,7 млн вживаних. Водночас більша частина ринку вживаних авто перебуває в «тіні».

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%.

До слова, серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%.