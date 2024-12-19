У Польщі ціни на житло ростуть швидше, ніж у Дубаї

Ціни у Польщі на житло підскочили через попит

Краків посів перше місце зі зростання цін на житло за рік, а Варшава – четверте

Серед 30 мегаполісів світу Краків посів перше місце зі зростання цін на житло за рік, Варшава – четверте. Про це пише місцеве видання Puls Biznesu.

Краків посів перше місце зі зростанням на 25% за рік, Дубай – друге зі 19,4%, Мадрид – третє з 18,9%, а Варшава – четверте з 14,2%. Водночас у Берліні експерти зафіксували зниження цін на 6,2%, а в Парижі на 5,5% відповідно.

Причин такого зростання у Польщі кілька. Одна з них – внутрішня міграція місцевих жителів із провінцій до великих міст. Також купівля житла є популярною формою інвестування: близько 70% поляків вважають нерухомість найкращим способом вкладення заощаджень в умовах підвищеної інфляції.

Також варто зауважити, що останнім часом українські громадяни також суттєво впливають на місцевий ринок житла, ставши ключовими гравцями серед іноземних покупців та орендарів. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, у 2023 році українці придбали понад 30% нерухомості, проданої іноземцям, що становить близько 5 тис. об'єктів.

Масовий наплив українців, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, спричинив зростання попиту на оренду житла у великих містах, таких як Варшава, Краків і Гданськ, підвищивши середні орендні ставки на 15–25%.

Крім того, активна інтеграція українців у польське суспільство та стабільні доходи дозволяють їм інвестувати в нерухомість як для власного проживання, так і для подальшої здачі в оренду, що стимулює розвиток будівельного сектору та підтримує економічну динаміку країни.

До слова, Польща на вимогу ЄС змінить умови оренди житла. Європа посилює вимоги щодо короткострокової оренди житла. Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків: створити реєстр такого житла, регулювати таке житло і визначити термін «короткострокової оренди».