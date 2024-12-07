Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік

Владислав Іноземцев: В Росії прискорюється інфляція, і вона явно вища, ніж офіційно стверджується

Рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».

Наприкінці листопада за кілька днів вартість долара в Росії зросла більш ніж на 10 рублів. Владислав Іноземцев зазначає, що санкції проти «Газпромбанку» є лише однією із причин. За його словами, основна полягає в тому, що в Росії прискорюється інфляція, і вона вища, ніж офіційно стверджується.

«Плюс до цього дуже високі процентні ставки за депозитами. Не секрет, що і в Росії, і в Україні долар завжди сприймався як захисний актив, у який можна вкласти рублі або гривні, з тим, щоб вони не знецінилися. І якщо відсоткова ставка за депозитами в рублях перевищує вже 20% річних, а долар фактично стоїть на місці протягом більшої частини року, виходить, що ті, хто інвестував у долари, нібито нічого й не заробили. А ті, хто тримав гроші на депозиті в рублях, опинилися у вигіднішому становищі», – зауважив економіст.

Іноземцев вважає, що рубль продовжить падати та на кінець 2025 року буде 130-135 рублів за $1. За його словами, в короткостроковій перспективі грошова одиниця залишатиметься відносно стабільною через побоювання уряду. Влада, як зазначає економіст, планує викинути на ринок додаткові обсяги доларів і бюрократичними методами регулювати курс валюти.

«У Новий рік ми увійдемо з курсом 105-110 рублів за $1. Але період відносної стабільності триватиме недовго, рубль буде потихеньку просідати. При цьому ключову ставку піднімуть до 22-23% ще до Нового року, і, можливо, ще збільшать її вже в січні. Хоча я вважаю таку політику дуже дивною», – наголошує фахівець.

На думку експерта Центральний банк РФ не зможе придушити інфляцію підняттям ставки: «Компанії беруть дорогі кредити, закладають їх у ціну товару, виходить вища ціна для споживача. З іншого боку, депозити зараз у банках настільки вигідні, що багато підприємств кладуть гроші на депозитний рахунок, не вкладаючись у виробництво. Тим самим зменшується обсяг випуску продукції. Тобто, з одного боку, у людей багато грошей, а з іншого боку, у виробників все менше товарів. І інфляція тільки розганяється».

Економіст також нагадав, що минулого року, коли курс долара вперше перевищив позначку 100 рублів, російський диктатор Володимир Путін видав указ про обов’язковий продаж валютної виручки найбільшими компаніями. Однак назви цих компаній не були оприлюднені, і залишається невідомим, кого саме стосується цей указ, чи продають компанії валюту, і в яких обсягах.

«Відомо лише, що всі імпортери скаржаться, що валюти надходить на російський ринок дуже мало, а поважні експерти стверджують, що десятки мільярдів доларів не повертаються до Росії, а осідають на якихось незрозумілих рахунках за кордоном, щоб у разі потреби бути використаними за прямою вказівкою Путіна і його друзів. Валюти приходить мало, імпорт, як і раніше, великий і дорогий. Відповідно, має місце перекіс у бік попиту, а не пропозиції», – розповів Владислав Іноземцев.

Центробанк з 28 листопада до кінця 2024 року припинив купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку. Як зауважує фахівець, це допоможе втримати рубль:

«Останніми днями рубль зміцнився до 105 за $1 тому, що Центробанк зробив цю заяву і дійсно або пішов з ринку, або в рази скоротив обсяг закупівлі валюти для резервних фондів. Власне, це найпростіше, що повинен був зробити Центробанк. І для мене загадка, чому він цього не зробив раніше, коли зростання курсу долара в напрямку до 100 рублів тільки починалося».

Також Владислав Іноземце вважає, що повернутися до позначки 80 рублів за $1 можливо, якщо на те буде бажання. На думку економіста, для стабілізації ситуації з рублем необхідно збільшити частку продажу валютної виручки, зобов’язавши компанії, які зберігають кошти за кордоном, перевести їх у російські банки.

«І потрібно, нарешті, почати знижувати ставку, але не прямо знижувати ключову ставку ЦБ, а натиснути на банки, щоб вони перестали залучати депозити під шалений відсоток. Це дуже легко відрегулювати, можна підвищити норматив резервування до 50%, і тоді ніхто не буде брати у вас депозит під 20% річних, щоб дати кредит під більш ніж 40%. Усе це знизить тиск на фінансову систему», – розповів фахівець.

Нагадаємо, у Росії курс долара 27 листопада зріс до 113 рублів, а курс євро 119 рублів. Востаннє основні світові валюти досягали такого рівня у РФ в середині березня 2022 року. Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російської економіки, зокрема проти «Газпромбанку» – одного з найбільших постачальників валюти в країні.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація з курсом рубля «загалом» під контролем.