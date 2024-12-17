Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР

Підсанкційні фірми забезпечували отримання коштів та матеріалів для розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї

Південна Корея 17 грудня оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР. Про це повідомляє агенція Yonhap.

Обмежувальні заходи ввели проти 11 фізичних осіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти України.

Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії, директор оперативного бюро, а також генерал армії, який, ймовірно, очолює «Штурмовий корпус», розгорнутий на західній лінії фронту Росії, і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання.

Підсанкційні фірми забезпечували отримання коштів та матеріалів для розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Нові санкції Південної Кореї набудуть чинності у четвер, 19 грудня.

Нагадаємо, 16 грудня, голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рада ЄС. Зазначається, санкції націлені на російський «тіньовий флот» та покликані послабити військово-промисловий комплекс РФ.

Також у понеділок, 16 грудня, Рада ЄС запровадила санкції щодо 26 фізичних та 2 юридичних осіб з Білорусі з огляду на ситуацію в країні, зокрема, репресії проти опозиції.

Списки також включають власників бізнесів, часткові власники, партнери або члени ради директорів, які отримували вигоду від режиму Лукашенка, зокрема через привілеї або переваги, надані їхнім компаніям режимом, і сприяли обходу ЄС санкції.

Як відомо, Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.