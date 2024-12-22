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Прем’єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Прем’єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву
Фіцо та Путін особисто зустрілися вперше за вісім років
фото з відкритих джерел

Раніше Фіцо особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу

 

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з главою РФ Володимиром Путіним у Москві. Про це йдеться на сайті Кремля. Подробиць візиту там не повідомляють. Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що розмова відбувається віч-на-віч. Фіцо та Путін особисто зустрілися вперше за вісім років.

Медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Раніше Фіцо особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу.

Один з аргументів Фіцо полягав у тому, що якщо Україна «хоче зберегти інфраструктуру, то вона повинна її використовувати». Крім того, він наголошував, що від транзиту виграють обидві країни, адже Словаччина заплатить Україні транзитні збори.

Проте український прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити РФ можливості фінансувати війну за допомогою нього – це «стратегічна мета України».

Після цього Фіцо заявляв, що «якщо Зеленський не віддасть нам наш газ, то це може бути серйозний конфлікт».

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним в РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Теги: конфлікт санкції Словаччина путін транзит Віктор Орбан Україна Денис Шмигаль прессекретар Дмитро Пєсков міністр

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