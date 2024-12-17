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«Вітер вкрав Різдво». У багатьох містах Литви негода повалила ялинки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Вітер вкрав Різдво». У багатьох містах Литви негода повалила ялинки
Як повідомляють місцеві медіа, негода має стихнути у найближчі дні
фото: GARGŽDAI United Nuotr

У Клайпеді вітром зірвало прикраси на перехресті двох вулиць, на проїжджу частину впала 9-метрова гірлянда

Сильні пориви вітру у ніч на 16 грудня повалили різдвяні ялинки у різних містах Литви. Про це повідомляє Delfi.

Зокрема, вітер повалив ялинку в місті Гаргждай, а також у Мажейкяй, Шилалі, Расейняй і Алітусі.

Ялинка у місті Расейняй
Ялинка у місті Расейняй
фото: delfi
Ялинка у місті Гаргждай
Ялинка у місті Гаргждай
фото: GARGŽDAI United Nuotr

«Не Грінч, а вітер цього разу намагається вкрасти Різдво. Коли вітер заспокоїться, візьмемося за роботу», – зазначив мер Алітуса Неріюс Цесюліс.

У Клайпеді вітром зірвало прикраси на перехресті двох вулиць, на проїжджу частину впала 9-метрова гірлянда. Пожежників поінформували про рекламні стенди, що небезпечно нахилилися.

Нагадаємо, у селищі Підволочиськ, Тернопільської області, цьогорічна головна ялинка шокувала не лише місцевих жителів, а й підірвала мережу. Новорічне дерево було розкритиковане через свій зовнішній вигляд. Однак місцева влада відреагувала на обурення місцевих та замінила ялинку на нову.

Спочатку місцева влада встановила біля будинку культури святкове дерево, м'яко кажучи, скромне: ялинка була помітно лисою, а кількість прикрас мінімальною.

Також у місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція, яка обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, було розміщено зображеннями героїв... російських мультиків та радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ялинка встановлена на центральній площі. 

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Теги: місцева влада ялинка вітер негода влада українка

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