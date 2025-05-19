ЄС запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту

Як відомо, Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс внесе пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді

Європейський Союз запропонує міністрам фінансів країн G7 цього тижня знизити чинну цінову стелю у $60 за барель на російську нафту, що транспортується морем, у межах нового пакету санкцій проти Москви. Як передає «Главком», про це заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Домбровскіс не уточнив, до якого рівня ЄС хоче знизити цінову стелю, але джерела агентства кажуть, що ЄС запропонує встановити її на рівні $50 за барель.

На запитання журналістів, чи справді він внесе цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді цього тижня, Домбровскіс відповів ствердно.

«Це питання, яке ми вже порушували з боку Єврокомісії в контексті 18-го пакету санкцій. Очікую також зацікавлення з боку інших партнерів G7 та відповідного обговорення», – додав єврокомісар.

Як відомо, Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами. Як передає «Главком», це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

За його словами, канцлер Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Нагадаємо, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає «Главком».

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.