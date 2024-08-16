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Швейцарські банки вже не такі надійні, але США має зиск – The Banker

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарські банки вже не такі надійні, але США має зиск – The Banker
США є «новою секретною юрисдикцією» і замінила Швейцарію
фото із відкритих джерел

Швейцарія піддалася міжнародному тиску, щоб відкрити свою банківську систему для міжнародного контролю

Швейцарія поступово втрачає свій статус «секретної юрисдикції», через який раніше активно проводилися сумнівні транзакції. Про це пише The Banker.

«Згідно з новим дослідженням, США замінили Швейцарію як міжнародний банківський центр для корупційних транзакцій», – йдеться у публікації. 

Дослідження, опубліковане цього тижня Школою глобальних досліджень та Центром вивчення корупції Університету Сассекса, показує зростання використання банківських рахунків у США та «помітне зниження» використання швейцарських банківських рахунків, пов'язаних з корупційними справами, що розглядаються в рамках Закону про боротьбу з корупцією за кордоном (FC ) у США.

На Швейцарію припадало близько третини банківських рахунків, пов'язаних з корупційною діяльністю у 1994 році, але до 2016 року США замінили європейську країну як провідний банківський центр у справах FCPA, згідно з звітом центру. З 2013 до 2016 року кількість банківських рахунків у США, залучених до корупційної практики, збільшилася з 24% до 32%.

Дослідження проаналізувало понад десятиліття (з 1994 по 2016 рік) даних Комісії з цінних паперів та бірж та Міністерства юстиції США про використання банківських рахунків, підставних компаній та посередників, пов'язаних з корупцією у справах FCPA, які призвели до примусових заходів з боку цих двох відомств.

У той час, як Швейцарія поступилася міжнародному тиску, щоб відкрити свою банківську систему і поділитися інформацією про рахунки з податковими органами в рамках Загального стандарту звітності (CRS) ОЕСР, Деніел Хаберлі, який керував дослідженням, зазначив: США не прийняли CRS, що зробило їх «новою юрисдикцією секретності».

Хаберлі також зазначив, що США тепер «регулярно очолюють» рейтинг країн некомерційної організації Tax Justice Network, які допомагають людям приховувати своє багатство.

Дослідження центру також показало «англо-американське домінування» у місцезнаходження підставних компаній. У досліджуваний період майже половина всіх підставних компаній у справах FCPA були зареєстровані у Великій Британії та її заморських територіях, причому лідирували Британські Віргінські острови. Штати США, очолювані Делавером та Флоридою, були «другим за значимістю» місцем реєстрації підставних компаній.

До слова, Швейцарія відмовилася передавати Україні прибутки, отримані від заморожених активів російського Центрального банку, що зберігаються у швейцарських банках. Державний секретаріат з економічних питань заявив, що Швейцарія не наслідуватиме приклад Європейського Союзу в цьому питанні, посилаючись на національне законодавство та міжнародні зобов'язання. 

За даними видання, станом на квітень 2024 року загальна вартість заморожених активів російського Центробанку в Швейцарії становила понад 7 мільярдів швейцарських франків (близько 7,08 млрд євро). Ця сума не включає заморожені кошти фізичних осіб або компаній, пов'язаних з Росією.

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Теги: США економіка банк Швейцарія рейтинг

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