Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Байден вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни – щоб він пішов у відставку

Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі.

фото: Джо Байден/X

Крім цього, Байден подякував усім, «хто так важко працював, щоб його переобрали». Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона «була неймовірним партнером у всій цій роботі».

Водночас саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії.

«Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це», – заявив президент США.

Байден також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Нагадаємо, передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах. Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон в ефірі телеканалу MSNBC.

«Безумовно, президент залишається в перегонах», – сказала вона, додавши, що він «більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа».

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

До слова, президент США Джо Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах, якщо вона замінить його.