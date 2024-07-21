Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Байден оголосив про завершення своєї передвиборчої кампанії
фото: Reuters

Байден вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни – щоб він пішов у відставку

Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі.

Байден оголосив про вихід із президентських перегонів фото 1
фото: Джо Байден/X

Крім цього, Байден подякував усім, «хто так важко працював, щоб його переобрали». Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона «була неймовірним партнером у всій цій роботі».

Водночас саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії. 

«Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це», – заявив президент США.

Байден також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Нагадаємо, передвиборчий штаб президента США Джо Байдена заперечив повідомлення про те, що американський лідер готується оголосити про припинення участі в президентських перегонах. Про це заявила голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон в ефірі телеканалу MSNBC. 

«Безумовно, президент залишається в перегонах», – сказала вона, додавши, що він «більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа».

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

До слова, президент США Джо Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах, якщо вона замінить його.

Читайте також: 

Теги: Джозеф Байден США вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що вирішить війну в Україні, якщо стане президентом США
Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч
28 червня, 06:03
Експосол США заявив, що перемога України – це теж саме, що поразка Росії
Експосол США назвав єдину умову настання стабільного миру в Україні
2 липня, 10:15
Обкладинка наступного випуску журналу Time
Журнал Time помістив Байдена на символічну обкладинку
29 червня, 13:23
Губернатори Тім Волз, Кеті Хокул та Вес Мур підтримали Байдена
Губернатори-демократи висловили підтримку Байдену
4 липня, 05:20
Джо Байден планує надалі брати участь у президентських перегонах
Вибори у США: Байден ухвалив остаточне рішення
12 липня, 06:50
Трамп залишив місце свого виступу в Пенсильванії з закривавленим вухом
Замах на Трампа: що відомо станом на ранок
14 липня, 07:58
Кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією відхилено
Справу щодо Трампа про засекречені документи закрито: деталі
15 липня, 19:48
Нещодавно Вашингтон санкціонував використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів
США пояснили, чому заборонили Україні бити ракетами Atacams вглиб РФ
15 липня, 20:04
Дональд Трамп виступив на національному з’їзді Республіканської партії у Мілуокі
Дональд Трамп офіційно оголосив, що йде на президентські вибори у США
19 липня, 05:49

Політика

Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Ексрадник Трампа заявив, що той «не має гадки, як завершити війну в Україні»
Ексрадник Трампа заявив, що той «не має гадки, як завершити війну в Україні»
Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху
Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху
Коли польські МіГ-29 можуть бути в Україні: ексміністр оборони Польщі відповів
Коли польські МіГ-29 можуть бути в Україні: ексміністр оборони Польщі відповів
Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика
Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
16K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
16K
Прогноз магнітних бур на 21-23 липня: якою буде сонячна активність
15K
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
8904
Втрати ворога станом на 21 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Сьогодні, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua