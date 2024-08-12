«Це сміливо і чудово»: сенатор Грем підтримав наступ ЗСУ на Курщині
Ліндсі Грем: «Говорили, що «Київ впаде за три дні», а обернулося так, що українці за 2,5 року вже заходять у Росію. Це сміливо і чудово»
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який сьогодні прибув з візитом до Києва, схвально оцінив наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ. Про це сенатор заявив під час зустріч із президентом України Володимиром Зеленський.
«Говорили, що «Київ впаде за три дні», а обернулося так, що українці за 2,5 року вже заходять у Росію. Це сміливо і чудово. Ми пишаємося вашим керівництвом», – заявив сенатор Грем.
Сенатор-республіканець зокрема закликав адміністрацію президента США продовжувати допомагати України та відзначив «сміливе» рішення України.
Говорили, що "Київ впаде за три дні", а обернулося так, що українці за 2,5 року вже заходять у росію.
Це сміливо і чудово. Ми пишаємося вашим керівництвом, - сенатор-республіканець Ліндсі Грем на зустрічі з президентом Зеленським.
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«Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, прекрасно. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін почав це – надеріть йому дупу. Адміністрація (президента Байдена, – «Главком» ), я ціную вашу підтримку - дозвольте цим людям боротися. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Що стосується F-16, то вони вже давно тут, давайте їх використаємо. Давайте тренувати українських пілотів», – заявив Гремі на брифінгу після зустрічі.
Він додав, що після двох з половиною років повномасштабної війни Україна не тільки стоїть, але й процвітає. Він наголосив, що захоплюється тим, наскільки сильною є українська армія, і «вітає той день, коли Україна стане членом НАТО».
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