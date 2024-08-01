Туреччина тримає економіку за рахунок килимів: яка країна є головним покупцем

Найбільше зацікавлені у килимах з Туреччини у США та Саудівській Аравії

Туреччина є світовим лідером у виробництві килимів. Так, від експорту турецьких килимів у січні-червні 2024 року виробники отримали суму у $1,37 млрд. Компанії продали 283 млн 792 тис. кв м килимових покриттів до 183 країн світу. Про це пише турецьке видання Sözcu.

Інформація наводиться з посиланням на дані Асоціації експортерів Південно-Східної Анатолії. Таким чином, виробники килимів у Туреччині збільшили виторг від експорту на 7,6%, якщо порівнювати з першим півріччям 2023-го.

Найбільший прибуток сектор отримав від килимів машинного виробництва – $1,85 млрд. Решта суми розподілилася між тафтинговими килимами (килими нестандартного дизайну) та виробами ручної роботи.

Експорт килимів ручної роботи зріс на 28%, а килимів з ворсом – на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цікаво, що найбільше килимів із Туреччини перекочувало на підлоги будинків і квартир громадян США. Американці закупили таких виробів на суму $397,7 млн. На другому місці у імпортерів виявилася Саудівська Аравія зі $165,2 млн, Велика Британія – на третьому місці з продажем на рівні $89,7 млн, а Ірак – на четвертому рядку рейтингу зі $81,5 млн.

«За перші 6 місяців року експорт найбільше зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в Іраку (77,2%). За цією країною йдуть Нідерланди зі зростанням на 49,2% та африканська Мавританія зі зростанням на 47,9%», – наводить ще дані Sözcu.

Ще одна цікава деталь, яку помітили турецькі журналісти – найбільший експорт килимів з Туреччини був з турецького міста південного Газіантеп – $944,6 млн, а от із найбільшого міста країни – Стамбула було здійснено експортні продажі на суттєво меншу сумму у $325,9 млн.

До слова, у Бодрумі, знаменитому курорті Туреччини, скаржаться на провальний туристичний сезон. Готелі стоять напівпорожні, туристів майже немає, а розважальні заклади, ресторани та пляжні клуби залишаються без роботи та змушені звільняти персонал, бо всі заощаджують кожну копійку.