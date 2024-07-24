Індія знайшла дієвий спосіб боротьби з контрабандою золота

Індія ухвалила рішення про суттєве зниження імпортних мит на золото та срібло, зменшивши їх до 6%

Індія знижує податки на імпорт золота та срібла, щоб боротися з контрабандою. Про це пише Reuters.

Зростаючий попит на золото в Індії може призвести до збільшення світових цін на цей дорогоцінний метал. Експерти прогнозують, що посилення купівельної активності в одній із найбільших країн-імпортерів золота вплине на глобальний ринок.

Як зазначає Reuters, Індія ухвалила рішення про значне зниження імпортних мит на золото та срібло, зменшивши їх з 15% до 6%. Цей крок, на думку експертів галузі, може сприяти збільшенню роздрібного попиту та боротьбі з контрабандою дорогоцінних металів, у споживанні яких Індія займає одне з провідних місць у світі.

Очікується, що зростання попиту на золото всередині країни може призвести до подальшого підвищення світових цін, які вже досягли історичного максимуму цього року. Водночас це рішення може загострити дефіцит зовнішньоторговельного балансу Індії та посилити тиск на місцеву валюту – рупію.

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, виступаючи у вівторок із бюджетною промовою, зазначила: «Для підвищення внутрішньої додаткової вартості золота та ювелірних виробів із дорогоцінних металів, я пропоную знизити мита на золото та срібло до 6%». Також міністр повідомила про скасування імпортних мит на 25 ключових мінералів, включаючи літій. Це рішення обумовлено необхідністю забезпечення постачання літію, який відіграє найважливішу роль у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Індія розглядає різні шляхи для забезпечення стійких поставок цієї стратегічно важливої ​​сировини. Економісти та аналітики зазначають, що такі заходи уряду можуть стати стимулом для зростання індійського ринку дорогоцінних металів та технологій, пов'язаних з електромобілями, що в перспективі має сприятливо позначитися на індустріальному розвитку країни. Враховуючи зростання темпів переходу до екологічно чистих джерел енергії та електричного транспорту, Індія прагне зайняти ключові позиції в міжнародному ланцюжку поставок стратегічних матеріалів.

До слова, два найбільші банки США – Bank of America і Citigroup – одночасно опублікували прогнози про те, що найближчого року ціна золота може зрости до $3000 за унцію. Таке масштабне зростання ціни дорогоцінного металу вимагатиме посилення некомерційного попиту, динаміка якого, у свою чергу, залежатиме від зниження відсоткових ставок Федеральним резервом (FRS)