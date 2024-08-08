Прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена

Прокурори у кримінальній податковій справі США звинуватили Хантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена

Син президента Джо Байдена Хантер отримав звинувачення від прокуратури США. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що прокурори у кримінальній податковій справі США звинуватили Хантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена, який намагався «вплинути на урядові установи США» у зв’язку з кримінальним розслідуванням у Румунії.

Міністерство юстиції США опублікувало таке твердження у середу у заяві до федерального суду Лос-Анджелеса, де Хантер Байден зіткнувся з запланованим на 9 вересня судом за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.

Раніше Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

Хантера Байдена також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю. Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до $750 тис.