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Швейцарія відмовляється передавати Україні прибутки від заморожених російських активів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Швейцарія відмовляється передавати Україні прибутки від заморожених російських активів
Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку в Швейцарії становила понад 7 мільярдів
Фото з відкритих джерел

Швейцарія не буде слідувати підходу ЄС щодо передачі активів 

Швейцарія відмовилася передавати Україні прибутки, отримані від заморожених активів російського Центрального банку, що зберігаються у швейцарських банках. Державний секретаріат з економічних питань заявив, що Швейцарія не наслідуватиме приклад Європейського Союзу в цьому питанні, посилаючись на національне законодавство та міжнародні зобов'язання. Про це пише швейцарський мовник Swissinfo. 

«Швейцарія не буде слідувати підходу ЄС щодо цього питання. Відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань, країна не може отримувати жодних надзвичайних доходів у зв'язку з коштами російського центрального банку», – йдеться в повідомленні.

За даними видання, станом на квітень 2024 року загальна вартість заморожених активів російського Центробанку в Швейцарії становила понад 7 мільярдів швейцарських франків (близько 7,08 млрд євро). Ця сума не включає заморожені кошти фізичних осіб або компаній, пов'язаних з Росією.

Ця новина з'являється на тлі заяв ЄС про виділення 1,5 млрд євро Україні з прибутку від заморожених російських активів. Однак, Швейцарія вирішила зайняти іншу позицію у цьому питанні.
 
 Нагадаємо, що парламентський комітет з питань політики безпеки Швейцарії схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну. У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.

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Теги: експорт Швейцарія

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