Навколо резиденції Трампа буде посилено заходи безпеки

Посилення заходів безпеки повʼязано із замахом на Трампа, який відбувся минулої суботи на мітингу у Пенсільванії

Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. Про це повідомило CNN.

За оцінками адміністрації міста Палм-Біч, додаткові заходи безпеки призведуть до збільшення перекриття доріг, принаймні до дня виборів.

Крім того, за повідомленням адміністрації міста, додаткові заходи безпеки будуть введені на вимогу Секретної служби Сполучених Штатів, а не місцевих органів правопорядку.

Посилення заходів безпеки повʼязують із замахом на Трампа, який відбувся минулої суботи на мітингу у Пенсільванії.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.