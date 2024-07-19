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«Метінвест» увійшов у рейтинг «найпотужніших інвесторів»

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Метінвест» увійшов у рейтинг «найпотужніших інвесторів»
Будівництво «Метінвестом» «зеленого» прокатного заводу в Італії потужністю близько 3 млн тонн на рік у перспективі підвищить завантаженість українських ГЗК
фото: metinvestholding.com

Метхолдинг Ахметова щороку вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні

Попри колосальні втрати від окупації, руйнування та перепони для експорту, «Метінвест» Ріната Ахметова не припинила потужних інвестицій, які тепер щороку становлять понад $300 млн. Такі цифри опублікували у рейтингу «Топ-10 успішних компаній-інвесторів в Україні» від dsnews.ua. 

Серед торішніх інвестпроєктів групи – запуск нових лав із видобутку коксівного вугілля у Покровській вугільній групі, великі ремонти на «Каметсталі» і «Запоріжсталі» (від доменних печей до обладнання прокатних станів) та нарощування відміток хвостосховищ на Південному та Інгулецькому ГЗК. У поточному році інвестиції будуть не менші: йдеться передусім про критично необхідні ремонти, а також про фінансування стратегічних проєктів.

В обладнання та робочі майданчики «Метінвест» планує вкласти $320 млн капітальних та близько $350 млн операційних інвестицій. У фокусі уваги – ремонти доменних печей та агломашин, підтримання обладнання ГЗК та розвиток шахтоуправління у Покровську.

Також компанія має довгострокову інвестиційну стратегію, яку готові «увімкнути» у будь-який момент – тут все залежить від воєнно-політичної ситуації та зниження ризиків, пов’язаних із бойовими діями. Ця стратегія передбачає масштабну зелену модернізацію підприємств в Україні, яка наразі на паузі через брак електроенергії.

Водночас, будівництво «Метінвестом» «зеленого» прокатного заводу в Італії потужністю близько 3 млн тонн на рік у перспективі підвищить завантаженість українських ГЗК, які не можуть збувати свою продукцію вдома після окупації меткомбінатів Маріуполя. Сам завод мають побудувати разом з партнерами за 3-4 роки, з залученням до $2 млрд кредитних і партнерських коштів. Що ж до виробництва високоякісної сировини, то забезпечені замовленнями ГЗК згодом теж будуть модернізовані для випуску високоякісних окатків. А протягом 5-10 років після завершення війни Група планує масштабну зелену трансформацію своїх українських активів – ГЗК, «Каметсталі» та «Запоріжсталі» – загальною вартістю близько $9 млрд.

Як відомо, Компанія «Метінвест» доєдналася до урядової платформи з відновлення української металургії із застосуванням «зелених» технологій. Підписання меморандуму про партнерство відбулося на Ukraine Recovery Conference (URC), яка проходила у Лондоні.

Теги: інвестиції рейтинг завод Україна

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