Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України

Допомога буде надана в рамках нової ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List

Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвезький уряд.

Як зазначається, що ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї й обладнання, посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot. «Це – важлива ініціатива НАТО й США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами», – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс вдячний трьом скандинавським країнам за фінансування цього пакету.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії».

«Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами Patriot) на суму 500 млн євро», – зазначив він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

До слова, посол Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакер заявляв, що найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України.