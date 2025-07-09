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Трамп був здивований заявою Пентагону про призупинення передачі зброї Україні – АР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп був здивований заявою Пентагону про призупинення передачі зброї Україні – АР
Трамп заявив, що США доведеться надіслати більше зброї Україні, фактично скасувавши крок Пентагону
фото: Reuters

Джерела повідомили, що ця заява «застала зненацька» господаря Білого дому

Президент США Дональд Трамп не знав про те, що Пентагон планує призупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Джерела видання на правах анонімності повідомили, що заява Пентагону щодо призупинення поставок зброї Україні «застала зненацька».

Як вже відомо, Трамп оголосив, що Штати відправлять більше зброї Україні, але вона буде оборонного типу, щоб захищатись від російських ударів.

Це рішення з'явилось після того, що як американський лідер ««висловив розчарування з боку представників Пентагону за оголошення минулого тижня про призупинення деяких поставок крок, який, на його думку, не був належним чином узгоджений з Білим домом».

За повідомленням джерел АР, Пентагон оголосив про паузу в постачанні деяких ракет ППО, високоточної артилерії та іншої зброї через побоювання щодо дефіциту американських запасів.

«Трамп заявив, що США доведеться надіслати більше зброї Україні, фактично скасувавши цей крок», – пише АР

Також видання зазначає, що серед керівництва Пентагону існував певний внутрішній опір паузі, яку координував керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, ще до її оголошення.

Джерела повідомили, що ця заява «застала зненацька» господаря Білого дому.

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. 

Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Раніше Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе».

Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

Варто зазначити, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу заявила, що пауза у постачанні озброєння Україні пов’язана з переглядом стратегії військових поставок США по всьому світу. 

За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. 

До слова, членкиня Палати представників США Анна Пауліна Луна заявила, що Штати зупинили передачу Україні військової допомоги через начебто заборону Московської церкви.

Раніше повідомлялось, що глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився призупинити доставку військової допомоги Україні. 

Зазначається, що це був третій випадок, коли Гегсет самостійно зупинив поставки допомоги в Україну. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його дії були скасовані через кілька днів.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що Сполучені Штати не припиняли постачання озброєння Україні, а лише переглянули склад окремих партій. 

«США не припинили військову підтримку України. Вони лише переглянули рішення щодо постачання окремих компонентів. Це важливо, але суттєво відрізняється від повного припинення допомоги», – наголосила Мелоні під час виступу на форумі в Массерії.

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Теги: озброєння зброя військова допомога США

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