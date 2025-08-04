США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розповів деталі

Альянс та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески

Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Як зазначив чиновник, метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру. Ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами міністра, завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески. Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром.

«Механізм Purl передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine)», – пояснив він.

Нагадаємо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії».

«Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами Patriot) на суму 500 млн євро», – йдеться в дописі.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

У липні президент США Дональд Трамп заявив про намір надавати Україні озброєння за рахунок союзників по НАТО, однак деталей тоді не навів. Наразі ж розробляється нова схема, в межах якої США, НАТО та Україна зосереджуються на забезпеченні найбільш необхідним озброєнням. Саме українська сторона визначатиме, які види зброї мають пріоритетне значення.