Головна Країна Політика
search button user button menu button

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розповів деталі
Механізм Purl передбачає формування переліку озброєння, сформованих на основі запитів України
фото з відкритих джерел

Альянс та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески

Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Як зазначив чиновник, метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру. Ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами міністра, завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески. Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром.

«Механізм Purl передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine)», – пояснив він.

Нагадаємо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії».

«Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами Patriot) на суму 500 млн євро», – йдеться в дописі.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

У липні президент США Дональд Трамп заявив про намір надавати Україні озброєння за рахунок союзників по НАТО, однак деталей тоді не навів. Наразі ж розробляється нова схема, в межах якої США, НАТО та Україна зосереджуються на забезпеченні найбільш необхідним озброєнням. Саме українська сторона визначатиме, які види зброї мають пріоритетне значення.

Читайте також:

Теги: НАТО США Денис Шмигаль військова допомога Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальні дії Росії після розмов Путіна з Трампом виставляють його легковірним простачком
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
1 серпня, 10:50
США та Китай продовжують вести переговори для укладання торговельної угоди
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
30 липня, 10:09
Найбільше американських військовослужбовців у Європі перебуває в Німеччині
Politico: США виведуть з Європи майже третину військ
28 липня, 09:07
Посадовиця підтвердила, що США вдруге виходять з ЮНЕСКО
Держдеп підтвердив вихід Сполучених Штатів з ЮНЕСКО
22 липня, 16:47
Конгресмен розкрив вплив Меланії Трамп на політику її чоловіка
«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України
22 липня, 11:12
РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на Добропілля
Відставка Шмигаля, атака на Добропілля. Головне за 16 липня
16 липня, 21:07
Міністр оборони зазначив, що його міністерство працює над планом закупівель обладнання до 2030-х років
Пісторіус відповів, чи готові війська Німеччини воювати з РФ у разі нападу на НАТО
14 липня, 17:59
Дон Бейкон пояснив ,як можна вплинути на Путіна, щоб він зацікавився переговорами
Конгресмен-республіканець і бойовий генерал розповів, що може зупинити Путіна
12 липня, 19:14
Центр сертифікований як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів
Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ
11 липня, 13:17

Політика

Нардеп розповів, як Банкова задобрює депутатів після НАБУ-скандалу
Нардеп розповів, як Банкова задобрює депутатів після НАБУ-скандалу
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розповів деталі
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розповів деталі
Зеленський скликає Ставку за підсумками візиту на Харківщину
Зеленський скликає Ставку за підсумками візиту на Харківщину
Банкова відреагувала на заяву Кремля щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Банкова відреагувала на заяву Кремля щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Зеленський розповів, громадяни яких країн воюють проти України під Вовчанськом
Зеленський розповів, громадяни яких країн воюють проти України під Вовчанськом
Кабмін оновив механізм допомоги відновлення житла після обстрілів
Кабмін оновив механізм допомоги відновлення житла після обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
13K
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
6786
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4441
Притула вчетверте став батьком (фото)
3648
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua