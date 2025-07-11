Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України

Ухвалена версія закону про національне забезпечення оборони містить пункт про продовження ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки

Комітет Сенату з питань збройних сил США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Документ розглядатиме Конгрес упродовж наступних місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ухвалена версія закону про національне забезпечення оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік містить пункт про продовження ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки до 2028 року. Заплановане фінансування збільшили до $500 млн, тоді як на 2025 рік воно становить $300 млн. Рішення підтримали 26 голосами за, проти був один голос. Водночас Палата представників залишила підтримку України на рівні $300 млн у своїй версії NDAA.

Окрім України, NDAA стосується різних глобальних викликів безпеці, включно із загрозами з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Загалом NDAA передбачає $925 млрд на потреби нацбезпеки. З цієї суми $878,7 млрд має отримати Міноборони, а $35,2 млрд – Міністерство енергетики. Також у документі йдеться про можливість перерозподілити до $6 млрд на «непередбачені потреби вищого пріоритету».

Законопроєкт наголошує на необхідності технологічного прогресу в таких галузях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, а також підтримка військової переваги США. Законопроєкт забороняє списувати літаки A-10, хоча в червні адміністрація Дональда Трампа просила про це в бюджетному запиті. У документі зазначено, що у 2026 році на озброєнні має залишатися щонайменше 103 такі літаки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Тим часом сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.