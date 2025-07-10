Американська зброя знову в дорозі: що отримає Україна

США відновили постачання Україні 155-мм боєприпасів та ракет для HIMARS

Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та АР.

За словами двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, значні військові поставки, такі як 155-мм артилерійські снаряди та ракети GMLRS, наразі прямують для підтримки обороноздатності України.

Конкретні дані щодо кількості відправленої зброї та статусу партії залишаються нерозголошеними. Також невідомо, чи це відновлення ілюструє якісь зміни в оборонній політиці нинішньої адміністрації щодо України.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Також вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва.

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Також президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе». Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

До слова, Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання.

Як повідомляв журнал WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.