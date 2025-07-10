Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американська зброя знову в дорозі: що отримає Україна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Американська зброя знову в дорозі: що отримає Україна
155-мм снаряди М107.
фото: US Army

США відновили постачання Україні 155-мм боєприпасів та ракет для HIMARS

Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та АР.

За словами двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, значні військові поставки, такі як 155-мм артилерійські снаряди та ракети GMLRS, наразі прямують для підтримки обороноздатності України.

Конкретні дані щодо кількості відправленої зброї та статусу партії залишаються нерозголошеними. Також невідомо, чи це відновлення ілюструє якісь зміни в оборонній політиці нинішньої адміністрації щодо України.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Також вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва. 

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Також президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе». Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

До слова, Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. 

Як повідомляв журнал WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.

Читайте також:

Теги: США військова допомога військова техніка озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп тисне на керівництво Ірану, закликаючи погодитися на припинення війни
Трамп сподівається, що удари змусять Іран повернутися до переговорів – CNN
22 червня, 04:26
Масштабна пожежа в Одесі після російських ударів
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
20 червня, 06:02
Хоча сам Донні не був надто засмучений результатом, його дружина виявилася менш радісною
Програв парі: чоловік зробив гігантське татуювання відеогри на лобі
18 червня, 13:53
США завдали ударів по ядерному арсеналу Ірану
CNN розсекретив розвіддані ударів по ядерному арсеналу Ірану. Білий дім розлютився
25 червня, 02:46
Партнери Сполучених Штатів переймаються, що США можуть відключити американську зброю та техніку в разі кризи
Європа побоюється купувати зброю у США через дії Трампа – Bloomberg
27 червня, 09:40
Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив про готовність Москви до нових переговорів
МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
8 липня, 13:48
Головні новини ночі проти 8 липня
Заяви Трампа про передачу зброї Україні, обстріл Миколаєва: головне за ніч
8 липня, 05:43
Конгрес США підтримав скорочення фінансування закордонної допомоги
Конгрес США суттєво скоротив закордонну допомогу
13 червня, 12:45
Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну
Пропагандист РФ заявив, що тепер Путін зітре США з лиця землі
Вчора, 12:58

Соціум

Американська зброя знову в дорозі: що отримає Україна
Американська зброя знову в дорозі: що отримає Україна
На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)
На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)
ЄСПЛ визнав РФ винною у збитті пасажирського літака MH17 у 2014 році
ЄСПЛ визнав РФ винною у збитті пасажирського літака MH17 у 2014 році
Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ
Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ
Негода у Словаччині: Буревій зірвав дахи та повалив дерева (фото, відео)
Негода у Словаччині: Буревій зірвав дахи та повалив дерева (фото, відео)
Пропагандист РФ заявив, що тепер Путін зітре США з лиця землі
Пропагандист РФ заявив, що тепер Путін зітре США з лиця землі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено повітряну тривогу
11K
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
9783
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
9213
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:05
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua