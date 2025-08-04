Американський посол у НАТО анонсував нову допомогу для України

Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України

Найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакера в ефірі Newsmax.

За словами посадовця, кілька тижнів тому президент Дональд Трамп доручив йому координувати продаж американської зброї союзникам по НАТО, щоб потім передати її Україні. Він зазначив, що найближчими тижнями одразу декілька країн повідомлять про виділення коштів для закупівлі американського озброєння і боєприпасів для Сил оборони.

«У найближчі тижні ми досягнемо значних результатів, працюючи над цим питанням з людьми, які фактично займаються перевезенням вантажів. Я думаю, ви знаєте, що ми маємо на увазі важливу, сучасну, найсучаснішу зброю, яку ми продаватимемо нашим європейським союзникам і які будуть використовуватися на передовій в Україні. В кінцевому підсумку ми повинні зупинити вбивства, це найважливіше», – заявив він.

Вітакер каже, що диктатор Володимир Путін не хоче змагатися з армією Сполучених Штатів Америки, яка зараз є «найпотужнішою у світі». «Неможливо зрозуміти, що відбувається в голові Володимира Путіна, бо це щось хворе, викривлене і, ймовірно, нелогічне», – додав дипломат.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії».

«Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами Patriot) на суму 500 млн євро», – зазначив він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.