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Названо країну НАТО, яка першою купить американську зброю для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Названо країну НАТО, яка першою купить американську зброю для України
Країна надасть Україні комплектуючі для Patriot та ракети
фото: X/Ruben Brekelmans

Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння на суму 500 млн євро

Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони країни Рубена Брекельманса.

За словами чиновника, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії». «Україна зараз потребує більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння (включно з комплектуючими та ракетами Patriot) на суму 500 млн євро», – йдеться в дописі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

«Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 млн євро – це американська зброя, зокрема ракети для «петріотів». Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!» - каже він.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

У липні президент США Дональд Трамп заявив про намір надавати Україні озброєння за рахунок союзників по НАТО, однак деталей тоді не навів. Наразі ж розробляється нова схема, в межах якої США, НАТО та Україна зосереджуються на забезпеченні найбільш необхідним озброєнням. Саме українська сторона визначатиме, які види зброї мають пріоритетне значення.

Як повідомлялося, Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. «Ми також будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони самі: боєприпаси для F16, контрбезпілотники, радари тощо», – наголошував Рубен Брекельманс.

Раніше Міністерство оборони США уклало з оборонною компанією Raytheon Technologies контракт на суму $3,5 млрд на виробництва ракет Amraam та супутнього обладнання. Озброєння буде передано Україні та країнам-союзникам.

До слова, Україна хоче взяти у Польщі оборонний кредит на 120 млн євро на закупівлю польських озброєнь.

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Теги: НАТО військова допомога

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