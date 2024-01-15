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Швеція прискорює виробництво снарядів калібру 155 мм для України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Швеція прискорює виробництво снарядів калібру 155 мм для України
Швеція інвестує в нові потужності з виробництва артснарядів на своїй території
фото з відкритих джерел

Країна скоротить терміни постачання боєприпасів для збільшення підтримки України

Уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні. Про це повідомляє національне управління військового постачання (FMV).

Управління підписало угоду з компанією «Nammo» щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Це відбулося у рамках загальноєвропейської ініціативи щодо збільшення виробництва боєприпасів та забезпечує інвестиції в нові потужності з виробництва артилерійських снарядів на території Швеції та зміцнення безпеки постачання.

Голова оперативного відділу військової техніки FMV Йонас Лоцне, терміни постачання снарядів буде скорочено, щоб збільшити можливості для підтримки України. «Інвестиції є третім кроком у масштабних зусиллях щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та забезпечення постійної підтримки України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо Євросоюз виділить раніше обіцяні для збільшення виробництва снарядів кошти протягом першого кварталу 2024 року, угоду буде перетворено на повноцінний контракт.

Раніше повідомлялося, що Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ. До слова, Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

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Теги: Швеція Україна боєприпаси

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