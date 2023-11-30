Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році

У затвердженому бюджеті наступного року передбачено виділення близько 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів

Пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу

В Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Йдеться про засоби ППО широкої лінійки: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 км, на кшталт ЗРК «Корал», пояснили в оборонному відомстві.

За словами заступника голови Міноборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в ефірі національного телемарафону, спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості МОУ хоче у 2024 році збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів.

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Гаврилюк звернув увагу, що у затвердженому бюджеті наступного року передбачено виділення близько 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів. Представник Міноборони наголосив, що це дозволить Силам оборони України «гідно протистояти російській агресії».

У відомстві констатують, що пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

Як ми повідомляли, під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.

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До слова, 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, де обговорюватимуть спільне виробництво зброї.