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Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році
У затвердженому бюджеті наступного року передбачено виділення близько 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів
фото з відкритих джерел

Пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу

В Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Йдеться про засоби ППО широкої лінійки: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 км, на кшталт ЗРК «Корал», пояснили в оборонному відомстві.

За словами заступника голови Міноборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в ефірі національного телемарафону, спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості МОУ хоче у 2024 році збільшити виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки у кілька разів.

Гаврилюк звернув увагу, що у затвердженому бюджеті наступного року передбачено виділення близько 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів. Представник Міноборони наголосив, що це дозволить Силам оборони України «гідно протистояти російській агресії».

У відомстві констатують, що пріоритетами на 2024 рік стане посилення протиповітряного щита України та розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

Як ми повідомляли, під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.

До слова, 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, де обговорюватимуть спільне виробництво зброї.

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Теги: Міноборони системи ППО боєприпаси зброя війна

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