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Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним – екскомандувач НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним – екскомандувач НАТО
Колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав
фото: Delfi

Брідлав вважає, що відповідальність за подальшу долю України лежить на Республіканській партії США

Захід не дав Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі. Про це сказав американський генерал у відставці, колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав в коментарі Newsweek.

«Маневрена війна починається з переваги в повітрі. Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі», – заявив генерал.

За його словами, хоча Україна була забезпечена деякою зброєю малої дальності, американські системи Atacms були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними, ніж сучасні версії.

«Ми не даємо їм те, що їм потрібно для перемоги. Радше, ми даємо їм достатньо, щоб залишатися на полі бою», – вважає Брідлав.

Далі, на його думку, можливими є два варіанти розвитку подій:

  • Якщо Захід покине Україну, вона буде сміливо боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт Росія підпорядкує всю Україну, яка знову стане васалом Росії.
  • Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, то Україна виграє цю війну.

Тож наразі, як стверджує Брідлав, відповідальність за подальшу долю України лежить на Республіканській партії США.

«Питання до керівництва республіканців у палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що Росія виграла війну? Вони повинні відповісти на це запитання зараз», – підсумував Філіп Брідлав.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше.

Як повідомлялося, республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Києву.

Теги: Україна війна росія

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