Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ

Процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів

Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Пришвидшення стало можливим завдяки змінам до постанови № 345 Кабінету міністрів від 25 лютого 2015 року, внесеним на засіданні уряду 21 листопада поточного року з ініціативи міністра оборони.

Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів

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Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців. Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

Зазначається, що оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою.

«У разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею «Богдана», яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)», - наголосили в Міноборони.

Ще одна важлива зміна стосується закупівлі класів безпілотників («мікро» та «міні») цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16.