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Нові банкноти євро вже на підході: який матимуть вигляд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нові банкноти євро вже на підході: який матимуть вигляд
Європа готується до появи нових банкнот євро
фото із відкритих джерел

Стало відомо, які мотиви готуються для нових банкнот євро

У 2026 році з'являться нові купюри євро – вперше за більш ніж 20 років Європейський центральний банк (ЄЦБ) повністю оновлює дизайн валюти. З'являться банкноти із птахами, річками, водоспадами та знаковими європейськими культурними символами замість звичних архітектурних мотивів. Про це пише «Главком» із посиланням на KosovaPress.

Чому змінюють євро?

Ініціатива редизайну виникла ще 2022 року – ЄЦБ вирішив, що настав час не лише покращити захисні елементи (нові купюри стане складніше підробляти), а й відобразити сучасну європейську ідентичність.

Опитування, проведене серед 365 тис. мешканців Єврозони, показало: люди хочуть бачити на грошах те, що їх надихає – природу, культуру та історичні особистості.

Дві головні теми дизайну

«Європейська культура» – банкноти прикрасять зображення знакових місць (наприклад, паризького Лувру або афінського Акрополя) та видатних діячів, які вплинули на історію континенту.

«Ріки та птахи» – акцент на стійкість та різноманітність природи: водоспади, мігруючі птахи та річки як символи єдності Європи.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард назвала новий дизайн «символом нашої спільної ідентичності», наголосивши, що він відображає цінності Євросоюзу.

Раніше «Главком» писав, що Європа робить символічний крок назустріч майбутньому: повністю змінює дизайн банкнот євро. Рішення пояснюється тим, що використання фізичних грошей за останнє десятиліття неухильно скорочувалося на тлі розширення послуг онлайн-банкінгу та популяризації цифрових платіжних інструментів.

Нагадаємо, тримаючи заощадження у валюті, зокрема євро, українцям важливо врахувати, які саме номінали принесуть більше користі. Зокрема не всіма купюрами зручно користуватись у ЄС. Якщо потрібно купити щось у магазині чи сплатити за проїзд у громадському транспорті, зручніше давати дрібні гроші, йдеться про 5, 10 або 20 євро. А для великих покупок чи фінансових заощаджень використовують 100 та 200 євро. А от від купюри 500 євро у Європі відмовились

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Теги: економіка гроші валюта Європейський союз

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